Ascolti tv | i dati di martedì 28 marzo 2023

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri,28, su Rai Uno le puntate in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore hanno registrato 3.668.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la prima tv di Supereroi ha raccolto 1.256.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 la prima puntata della seconda edizione di Dalla Strada al Palco ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 7.2% di share (presentazione di 11 minuti: 862.000 – 4.1%). Su Italia 1 Le Iene ha registrato 1.313.000 spettatori pari al 9.9% (presentazione di 28 minuti: 1.126.000 – 5.3%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 961.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione di 14 minuti: 924.000 – 4.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 795.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 di ...

