Andrea Agnelli si sposa di nuovo: presto le nozze con Deniz Akalin (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fiori d’arancio per Andrea Agnelli: l’ex presidente della Juventus convolerà presto a nozze per la seconda volta. Agnelli sposerà la modella di origini turche Deniz Akalin entro la fine di questa primavera. I due stanno insieme dal 2015 e per Agnelli sarà il secondo matrimonio dopo quello con Emma Winter, dal quale sono nati due figli. Anche per Deniz Akalin saranno le seconde nozze: l’ex modella è stata sposata con Francesco Calvo, direttore dell’area sportiva juventina, da cui ha avuto Mia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fiori d’arancio per: l’ex presidente della Juventus convoleràper la seconda volta.sposerà la modella di origini turcheentro la fine di questa primavera. I due stanno insieme dal 2015 e persarà il secondo matrimonio dopo quello con Emma Winter, dal quale sono nati due figli. Anche persaranno le seconde: l’ex modella è statata con Francesco Calvo, direttore dell’area sportiva juventina, da cui ha avuto Mia. L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#GdS) #Pirlo: '#Juventus? Con il club i rapporti sono buoni. Sento alcuni dei dirigenti rimasti e ho anche visto A… - Sora2648 : @shearxxx @EdoardoMecca1 Ricordiamoci che voleva andarsene anche lui post addio di Andrea agnelli - CalcioWeb : #Agnelli si sposa per la seconda volta Presto le nozze con la sua Deniz - butitssomething : @LuigiMascheroni Oh no, come farà Andrea Agnelli a sopravvivere al dispiacere di sapere di risultare insopportabile… - LvrdeG : RT @NicoSchria: ULTIM'ORA: Paolo #Ziliani, cioè il Cuckold che per ora vive in #Portogallo, è stato denunciato da Andrea #Agnelli per diffa… -