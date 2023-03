Un deposito di munizioni Usa: così Taiwan può diventare l’incubo della Cina (Di martedì 28 marzo 2023) Taiwan al centro della riorganizzazione militare degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico? Un’ipotesi da non scartare, almeno a giudicare dalle parole di Chiu Kuo Cheng. Il ministro della Difesa Taiwanese ha dichiarato che l’isola potrebbe accogliere una sorta di deposito di munizioni di Washington, contribuendo così a sostenere lo sforzo attuato dal Pentagono, intenzionato a risolvere i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 marzo 2023)al centroriorganizzazione militare degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico? Un’ipotesi da non scartare, almeno a giudicare dalle parole di Chiu Kuo Cheng. Il ministroDifesaese ha dichiarato che l’isola potrebbe accogliere una sorta dididi Washington, contribuendoa sostenere lo sforzo attuato dal Pentagono, intenzionato a risolvere i InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorusssia, il 1 luglio finiremo di costruire il deposito'. Co… - Marco03702094 : RT @FabioInnocent10: In probabile risposta ai nazi satanisti britannici che intendono inviare munizioni all'uranio impoverito all' Ucraina,… - SanK69086335 : RT @FabioInnocent10: In probabile risposta ai nazi satanisti britannici che intendono inviare munizioni all'uranio impoverito all' Ucraina,… - bnatyzzz : RT @FabioInnocent10: In probabile risposta ai nazi satanisti britannici che intendono inviare munizioni all'uranio impoverito all' Ucraina,… - Gigliom57 : RT @FabioInnocent10: In probabile risposta ai nazi satanisti britannici che intendono inviare munizioni all'uranio impoverito all' Ucraina,… -