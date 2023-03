Trevisan-Rybakina oggi in tv, WTA Miami 2023: a che ora inizia, programma preciso, dove vederlo, streaming (Di martedì 28 marzo 2023) oggi Martina Trevisan sarà in campo per affrontare Elena Rybakina nei quarti di finale del WTA1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida, la toscana cercherà di dar seguito al suo percorso di alto livello, reduce dalla significativa vittoria contro la lettone Jelena Ostapenko. Per la toscana è opportuno parlare già di un exploit dal momento che mai si era spinta a un traguardo del genere in un torneo di questa tipologia e soprattutto su questa superficie. Certo, per proseguire all’azzurra servirà un’impresa straordinaria. Rybakina sta vivendo un grandissimo momento di forma, reduce dalla vittoria nel WTA1000 di Indian Wells dove si è presa la rivincita nei confronti della bielorussa Aryna Sabalenka, che l’aveva battuta nella Finale degli Australian Open di quest’anno. La kazaka, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)Martinasarà in campo per affrontare Elenanei quarti di finale del WTA1000 di. Sul cemento outdoor della Florida, la toscana cercherà di dar seguito al suo percorso di alto livello, reduce dalla significativa vittoria contro la lettone Jelena Ostapenko. Per la toscana è opportuno parlare già di un exploit dal momento che mai si era spinta a un traguardo del genere in un torneo di questa tipologia e soprattutto su questa superficie. Certo, per proseguire all’azzurra servirà un’impresa straordinaria.sta vivendo un grandissimo momento di forma, reduce dalla vittoria nel WTA1000 di Indian Wellssi è presa la rivincita nei confronti della bielorussa Aryna Sabalenka, che l’aveva battuta nella Finale degli Australian Open di quest’anno. La kazaka, ...

