Romano: «Inter, presto il rinnovo di Calhanoglu fino al 2027! Bastoni…» (Di martedì 28 marzo 2023) Romano parla dei rinnovi di contratto di Calhanoglu e Bastoni. Secondo il giornalista manca poco alla conclusione della trattativa tra l’Inter e i calciatori. Di seguito le informazioni pubblicate sul proprio profilo Twitter. rinnovo – Fabrizio Romano spiega a che punto è il rinnovo di contratto con l’Inter di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni. Il giornalista sul proprio profilo Twitter scrive: «L’Inter molto presto completerà le pratiche burocratiche e gli atti definitivi per il nuovo contratto di Hakan Calhanoglu. Nuova data di scadenza: giugno 2027. A seguire colloqui con Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)parla dei rinnovi di contratto die Bastoni. Secondo il giornalista manca poco alla conclusione della trattativa tra l’e i calciatori. Di seguito le informazioni pubblicate sul proprio profilo Twitter.– Fabriziospiega a che punto è ildi contratto con l’di Hakane Alessandro Bastoni. Il giornalista sul proprio profilo Twitter scrive: «L’moltocompleterà le pratiche burocratiche e gli atti definitivi per il nuovo contratto di Hakan. Nuova data di scadenza: giugno 2027. A seguire colloqui con Alessandro Bastoni, in scadenza a giugno 2024».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Romano: «Inter, presto il rinnovo di Calhanoglu fino al 2027! Bastoni...» - - giusepp83784814 : RT @MattyInterista: Romano - L'inter sta per chiudere il rinnovo di #Calhanoglu sino al 2027. Seguiranno poi dialoghi per il rinnovo di Bas… - MattyInterista : Romano - L'inter sta per chiudere il rinnovo di #Calhanoglu sino al 2027. Seguiranno poi dialoghi per il rinnovo di… - ilbianconerocom : Come ogni Derby d'Italia che si rispetti, non sono mancate le polemiche arbitrali post Inter-Juventus Women Ne abb… - GianniM66 : @Nickconc @barbarab1974 Enrico te lo dico in romano'ma vattene a piarlo Inter culo ignorante.' -

Sondaggio e appello anti cemento, le barricate green Va detto che il 52,2% non si dichiara neanche un tifoso, solo il 4,4% è abbonato a Milan o Inter, ... Simonetta D'Amico, Natascia Tosoni e Monica Romano) dichiarano già ufficialmente a Sala la ... Blitz Liverpool e addio Inter: affare da 50 milioni ...per la prossima stagione e i 'Reds' sono pronti ad accontentarlo strappandolo ai nerazzurriL'Inter ... Per il quotidiano romano, il club inglese è disposto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di ... Il Bayern esonera Nagelsmann, arriva Tuchel La notizia è stata data dal giornalista ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano su Twitter, ora è anche sulla Bild Db Monaco (Germania) 01/11/2022 - Champions League / Bayern Monaco - Inter / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Julian Nagelsmann Secondo quanto ... Va detto che il 52,2% non si dichiara neanche un tifoso, solo il 4,4% è abbonato a Milan o, ... Simonetta D'Amico, Natascia Tosoni e Monica) dichiarano già ufficialmente a Sala la ......per la prossima stagione e i 'Reds' sono pronti ad accontentarlo strappandolo ai nerazzurriL'... Per il quotidiano, il club inglese è disposto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di ...La notizia è stata data dal giornalista ed esperto di calcio mercato Fabriziosu Twitter, ora è anche sulla Bild Db Monaco (Germania) 01/11/2022 - Champions League / Bayern Monaco -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Julian Nagelsmann Secondo quanto ... Romano: «Inter, presto il rinnovo di Calhanoglu fino al 2027! Bastoni…» Inter-News.it Inter e Juventus, bagarre sul mercato! Sfida per Holm e un altro – TS Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ad entrambi i club piace Holm, esterno dello Spezia. Sfida per Holm e un altro – TS. Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo ... Niente Inter, Scamacca al Milan: scambio clamoroso Una fonte vicina al West Ham parla di probabile divorzio in estate, con gli inglesi che possono aprire al prestito del centravanti romano. Gli ultimi rumors hanno rilanciato la pista Inter, chiamata a ... Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ad entrambi i club piace Holm, esterno dello Spezia. Sfida per Holm e un altro – TS. Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo ...Una fonte vicina al West Ham parla di probabile divorzio in estate, con gli inglesi che possono aprire al prestito del centravanti romano. Gli ultimi rumors hanno rilanciato la pista Inter, chiamata a ...