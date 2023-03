Roma, Abraham piace in Premier League (Di martedì 28 marzo 2023) Il futuro di Abraham a Roma è molto incerto, soprattutto dopo il calo di rendimento avuto da una stagione all’altra Il futuro di Abraham a Roma è molto incerto, soprattutto dopo il calo di rendimento avuto da una stagione all’altra. Il Chelsea non spenderà gli 80 milioni per una sua eventuale recompra, ma in Premier ci sono altri club pronti a trattare coi giallorossi. L’Aston Villa è tra questi e vuole provare a rilanciare Tammy in patria. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il futuro diè molto incerto, soprattutto dopo il calo di rendimento avuto da una stagione all’altra Il futuro diè molto incerto, soprattutto dopo il calo di rendimento avuto da una stagione all’altra. Il Chelsea non spenderà gli 80 milioni per una sua eventuale recompra, ma inci sono altri club pronti a trattare coi giallorossi. L’Aston Villa è tra questi e vuole provare a rilanciare Tammy in patria. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

