“Que miras | bobo?” | il documentario svela cos’è successo prima della frase-tormentone di Messi

(Di martedì 28 marzo 2023) È diventata una canzone, ha dato il nome a una via, è finita su tazze, magliette e altri svariati gadget venduti in tutta l’Argentina. La“Que?” (Cosa guardi, scemo?) pronunciata da Leonei confronti di Wout Weghorst dopo la vittoria dell’Argentina ai rigori contro l’Olanda è diventata ilper eccellenza degli ultimi mondiali in Qatar. Ora ilrealizzato dalla Fifa sulla Coppa del Mondocosa èpocochesi lasciasse sfuggire quellamentre stava conducendo un’intervista con la televisione Tyc Sports. Nelle immagini si vede l’olandese Weghorst camminare abbracciato all’argentino Rodrigo De Paul, a testimonianza di un clima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xx_LaCHiMoLaLa_ : Jungkook diciendo que: 'De verdad... Si de verdad miras mi ropa interior solo tengo Calvin Klein' Jskskskjsj - _SR26_ : @juvssl La gente ancora fa i pompini a Mister '¿Que miras bobo?'. Semplicemente lui, il Dio del calcio ???? - littleshitxsun : @srxxi_ SARITA QUE MIRAS JAJAJJSJSJJSS - iFORADKINS : @LauraJosefina9 @Lemairebea @Carsbru @_alagi_ @laubfal JSJSJAKKAJAJJKK QUE INVENTABA, claramente no miras pluto tv -

... la Comisión Nacional de Investigación Científica de Italia, Maria Chiara Carrozza,ofreció una ... así como una contribución al desarrollo de los ya intensos lazos en el campo cona la ...... tra i moltissimi temi toccati, anche l'episodio che lo ha visto protagonista assieme all'attaccante olandese Wout Weghorst, il famoso 'Québobo': 'Non mi piace quello che ho fatto. C'era ...Wout Weghorst glielo ha detto in ogni modo possibile: 'Stavo solo cercando di parlargli, non volevo attaccarlo'. E alla fine, a due mesi di distanza da quel 'Bobo', che ha fatto il giro di ogni social, Leo Messi si scusa. 'Non mi piace quello che ho fatto. C'erano molta tensione ed è venuto fuori in modo naturale. Sono successe molte cose con ...

“Que miras, bobo”: il documentario svela cos’è successo prima della frase-tormentone di… Il Fatto Quotidiano

así como con asociaciones de usuarios y de familiares de personas con problemas de salud mental”, informó López Miras. Estos cinco ejes se desarrollan en 17 líneas estratégicas de actuación que ...Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, sobre todo, ...