Quando si gioca Feyenoord-Roma di Europa League? Data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Riprenderà dallo Stadion Feijenoord di Rotterdam in Olanda il cammino della Roma in Europa League. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 di giovedì 13 aprile contro i padroni di casa del Feyenoord in un match che sarà trasmesso da Sky e DAZN, mentre è ancora da definire la programmazione di TV8 per cui non è ancora certo che si possa vedere anche in chiaro. Tra Roma e Feyenoord ci sono solo tre precedenti, tutti favorevoli alla squadra allenata oggi da José Mourinho, a partire dalla finale di Conference League vinta nella passata stagione. Le altre due sfide sono state in Europa League nel Turno Intermedio che valeva l'accesso ai quarti di finale con i giallorossi che passarono il turno con un 2-1 al De Kuip.

