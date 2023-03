A 37 anni il campione giapponese di, Ryota, ha annunciato il suo ritiro. Commozione in Giappone dove il pugile è amatissimo e considerato un vero e proprio eroe nazionale:, infatti, ha vinto l'oro nei pesi medi ai ...A 37 anni il campione giapponese di, Ryota, ha annunciato il suo ritiro. Commozione in Giappone dove il pugile è amatissimo e considerato un vero e proprio eroe nazionale:, infatti, ha vinto l'oro nei pesi medi ai ...

Pugilato, Murata si ritira. Il Giappone celebra il suo campione La Sicilia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - A 37 anni il campione giapponese di pugilato, Ryota Murata, ha annunciato il suo ritiro. Commozione in Giappone dove il pugile è amatissimo e considerato un vero e proprio eroe ...Noi, è bene dirlo subito a scanso di equivoci, non conosciamo personalmente e nemmeno per sentito dire l'architetto dai due cognomi ossia Claudio Pardini Cattani. Del primo, cognome, conosciamo, invec ...