Psg, offerta folle a Maignan: il Milan ha già bloccato il sostituto (Di martedì 28 marzo 2023) Mike Maignan è sempre più una certezza, si è confermato un portiere di altissimo livello e il calciomercato è pronto ad infiammarsi. Il francese è tornato da un lungo infortunio e si è dimostrato in grandissima forma, a difesa della porta del Milan e della Francia. E’ sicuramente il portiere più forte in Serie A ed è considerato uno dei migliori in circolazione. Il suo punto di forza è la reattività, è un portiere esplosivo e riesce ad intercettare traiettorie difficilissime. E’ quanto successo anche nei minuti finali della partita di qualificazione agli Europei 2024 tra Irlanda e Francia. Si tratta di un portiere fortissimo anche nelle uscite e nei tiri ravvicinati, dimostra sicurezza anche con i piedi. La prima esperienza della carriera è stata al Lille, si è subito dimostrato un portiere affidabile. Passa al Milan e si registra il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Mikeè sempre più una certezza, si è confermato un portiere di altissimo livello e il calciomercato è pronto ad infiammarsi. Il francese è tornato da un lungo infortunio e si è dimostrato in grandissima forma, a difesa della porta dele della Francia. E’ sicuramente il portiere più forte in Serie A ed è considerato uno dei migliori in circolazione. Il suo punto di forza è la reattività, è un portiere esplosivo e riesce ad intercettare traiettorie difficilissime. E’ quanto successo anche nei minuti finali della partita di qualificazione agli Europei 2024 tra Irlanda e Francia. Si tratta di un portiere fortissimo anche nelle uscite e nei tiri ravvicinati, dimostra sicurezza anche con i piedi. La prima esperienza della carriera è stata al Lille, si è subito dimostrato un portiere affidabile. Passa ale si registra il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : Il #Psg pronto a fare follie per #Maignan: offerta monstre, il #Milan ha già individuato l'eventuale sostituto - Giusepp83165281 : @MarcoElliottOUT @Troves_3 A parte che kessie ha rifiutato il tottenam,comunque ha contribuito a farci vincere lo s… - Anthony_vvvv : @Pirichello Vabbè in estate il psg farà qualche offerta monstre…figurati se si fanno scappare uno dei migliori port… - infoitsport : Dalla Francia – Proseguono le follie del Psg: mega offerta per due gioielli del Napoli - cn1926it : Dalla Francia – Proseguono le follie del #Psg: mega offerta al #Napoli per due gioielli -