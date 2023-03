No Francia a estradizione ex terroristi.Nordio:Penso alle vittime (Di martedì 28 marzo 2023) "Prendiamo atto della decisione della Corte di Cassazione francese, che in piena autonomia ha deciso di negare l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi condannati in via definitiva per gravissimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) "Prendiamo atto della decisione della Corte di Cassazione francese, che in piena autonomia ha deciso di negare l'in Italia di 10 excondannati in via definitiva per gravissimi ...

La Cassazione francese ha confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex brigatisti, niente estradizione. Il rifiuto di accogliere il ricorso alla Corte di Cassazione sull'estradizione di 10 ex militanti di estrema sinistra. La Francia ha confermato il 'no' all'estradizione di 10 ex Br. Nordio: penso alle vittime.