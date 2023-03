MotoGP, Marquez sconterà la penalità nel GP degli Stati Uniti (Di martedì 28 marzo 2023) Marc Marquez sconterà la sanzione inflitta dopo il GP di Portimao nel terzo appuntamento della stagione, ovvero il GP degli Stati Uniti. Lo spagnolo sarà infatti costretto a saltare la tappa in Argentina dopo l’intervento alla mano destra. Il pilota della Honda dovrà scontare “doppio long lap penalty” per quanto accaduto alla curva 3 del Gp del Portogallo con “il pilota numero 93 che è stato eccessivamente aggressivo e ha causato una caduta che ha coinvolto il pilota numero 88 (Miguel Oliveira)”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Marcla sanzione inflitta dopo il GP di Portimao nel terzo appuntamento della stagione, ovvero il GP. Lo spagnolo sarà infatti costretto a saltare la tappa in Argentina dopo l’intervento alla mano destra. Il pilota della Honda dovrà scontare “doppio long lap penalty” per quanto accaduto alla curva 3 del Gp del Portogallo con “il pilota numero 93 che è stato eccessivamente aggressivo e ha causato una caduta che ha coinvolto il pilota numero 88 (Miguel Oliveira)”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il doppio long lap penalty inflitto a Marquez fa discutere i colleghi piloti: è la punizione giusta oppure no? ??… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - gponedotcom : Dopo la polemica nata in seguito alla dicitura sulla sanzione inflitta al pilota per i fatti di Portimao, la FIM de… - F1Daviderusso : Sciogliamo ogni dubbio su Marc #Marquez ??? Lo Stewards Panel della FIM #MotoGP ha chiarito la sua decisione in mer… -