Incontrarsi per caso e rincontrarsi di nuovo in un giorno di pioggia. Altro che "Kiss me Licia" (Di martedì 28 marzo 2023) Se avete voglia di una storia d’amore non banale, non perdetevi alle 21,30 su Canale 5 Supereroi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il film di Paolo Genovese, autore del premiatissimo Perfetti sconosciuti (film con il record mondiale di remake), racconta il significato dell’Incontrarsi per caso. E poi rIncontrarsi di nuovo, sempre casualmente, in un giorno di pioggia. Di innamorarsi e decidere di tentare un’impresa eroica: restare insieme. Alessandro Borghi, la carriera e i ruoli guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) Se avete voglia di una storia d’amore non banale, non perdetevi alle 21,30 su Canale 5 Supereroi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il film di Paolo Genovese, autore del premiatissimo Perfetti sconosciuti (film con il record mondiale di remake), racconta il significato dell’per. E poi rdi, sempre casualmente, in undi. Di innamorarsi e decidere di tentare un’impresa eroica: restare insieme. Alessandro Borghi, la carriera e i ruoli guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Robcap10 : @gigi52335676 La televisione è stata incentivata nel dopoguerra come strumento per omologare la società agli standa… - GSErinnovabili : @arrigoni_paolo, Presidente #GSE, a #REFUREC : fondamentale incontrarsi per discutere di problemi regolatori comuni… - MonicaRossoNera : RT @tanoxico: @MonicaRossoNera Non frequento più molto questo posto, ma l'amicizia, la stima, il rispetto sono valori troppo importanti per… - joonstaey : MI STATE DICENDO CHE OLTRE CHE INCONTRARSI DA BAMBINI SI SONO INCONTRATI PER CASO ANCHE DA RAGAZZI - LuisaMele1960 : @nikita che insiste nel voler incontrarsi con #onestini una volta fuori dal #gfvip nonostante lui le abbia detto ch… -