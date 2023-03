Il problema dei vecchi supporti video e della conversione digitale dei contenuti (Di martedì 28 marzo 2023) Chiudiamo gli occhi e proviamo a riprodurre l’immagine di un archivio. Ce lo immaginiamo polveroso, pieno di faldoni, pieno di registri, immenso nelle sue scaffalature. Cosa succede, però, quando a essere ordinati e schedati non sono contenuti in formato cartaceo, ma contenuti video, frutto di lavoro di produzione e post-produzione, magari su supporti d’altri tempi che non sono facilmente convertibili utilizzando un semplice computer? Se noi consideriamo positivamente il fattore della tecnologia che progredisce, dobbiamo sempre fare i conti con un compromesso: ciò che è stato fatto in passato, nelle pieghe della storia, potrebbe lasciare alcuni suoi pezzi per strada. Pensiamo agli anni Ottanta e Novanta e ai supporti utilizzati per la registrazione dei materiali ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 marzo 2023) Chiudiamo gli occhi e proviamo a riprodurre l’immagine di un archivio. Ce lo immaginiamo polveroso, pieno di faldoni, pieno di registri, immenso nelle sue scaffalature. Cosa succede, però, quando a essere ordinati e schedati non sonoin formato cartaceo, ma, frutto di lavoro di produzione e post-produzione, magari sud’altri tempi che non sono facilmente convertibili utilizzando un semplice computer? Se noi consideriamo positivamente il fattoretecnologia che progredisce, dobbiamo sempre fare i conti con un compromesso: ciò che è stato fatto in passato, nelle pieghestoria, potrebbe lasciare alcuni suoi pezzi per strada. Pensiamo agli anni Ottanta e Novanta e aiutilizzati per la registrazione dei materiali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Segnalo che in Portogallo non si sta parlando di 'Marquez assassino che ha infortunato il beniamino di casa Oliveir… - MarcoFattorini : Prima era colpa delle Ong, poi dei genitori disperati che si mettono in viaggio con i figli. Adesso il problema è l… - fanpage : Bonelli porta in aula dei sassi e si scaglia contro Giorgia Meloni: 'La siccità è un problema drammatico' La repli… - littlemixftlodo : RT @hhaphazard: sono passati 13 anni e continuate a credere alla favoletta dei larry e vuoi anche dirmi che non siete voi il problema? lmao - hhaphazard : sono passati 13 anni e continuate a credere alla favoletta dei larry e vuoi anche dirmi che non siete voi il proble… -