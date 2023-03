Buon compleanno a… Sandi Lovric (Di martedì 28 marzo 2023) Oggi Sandi Lovric compie 25 anni. Esattamente un anno fa, l’Udinese ne annunciava l’acquisto, con tanto di saluto finale: «Buon compleanno e ben arrivato Sandi!». Il comunicato del club friulano raccontava che dal 1° luglio 2022 il calciatore sloiveno si sarebbe accasato in Italia, con un contratto la cui data di scadenza è il 30 giugno 2027. Calciomercato Udinese, ufficiale l’acquisto di Sandi Lovric: il comunicato E per chi non lo conoscesse, il suo identikit veniva tracciato in questo modo: «Interprete duttile della mediana, può giocare davanti alla difesa ma anche in posizione più avanzata o da mezzala, grazie alla sua qualità tecnica e alla Buona predisposizione a concludere a rete». L’Udinese lo aveva prelevato dal Lugano e proprio dalla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Oggicompie 25 anni. Esattamente un anno fa, l’Udinese ne annunciava l’acquisto, con tanto di saluto finale: «e ben arrivato!». Il comunicato del club friulano raccontava che dal 1° luglio 2022 il calciatore sloiveno si sarebbe accasato in Italia, con un contratto la cui data di scadenza è il 30 giugno 2027. Calciomercato Udinese, ufficiale l’acquisto di: il comunicato E per chi non lo conoscesse, il suo identikit veniva tracciato in questo modo: «Interprete duttile della mediana, può giocare davanti alla difesa ma anche in posizione più avanzata o da mezzala, grazie alla sua qualità tecnica e allaa predisposizione a concludere a rete». L’Udinese lo aveva prelevato dal Lugano e proprio dalla ...

