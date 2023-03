“Andiamo noi”. Così la Louise Michel ha disobbedito alla guardia costiera (Di martedì 28 marzo 2023) Quindi ore di discussioni in mare tra guardia costiera e Louise Michel, che ha contravvenuto a tutte le indicazioni delle autorità italiane ed è stata posta in fermo Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Quindi ore di discussioni in mare tra, che ha contravvenuto a tutte le indicazioni delle autorità italiane ed è stata posta in fermo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @ecodellarete @MarioButi1 Fa più un capello di Rinaldi ogni giorno per liberarci di quanto abbiano fatto legioni d… - borghi_claudio : @nomfup @ilfoglio_it Filippo guarda che non siamo più con il tuo governo quando nominavate una vigile urbano (con t… - FamArcobaleno : *COMUNICATO STAMPA* *Riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, i rappresentanti delle associazioni orga… - FrancescoBecco : @alepanzaoff E noi ancora andiamo da #macron a parlare. Io avrei tagliato tutti i ponti diplomatici. Quando estrada… - Tore18461657 : @StaseraItalia @Tommasolabate come gode L'abate, che ci sono problemi per il ponte dello stretto, però poi andiamo… -