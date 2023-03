Accordo Usa-Giappone sull’auto elettrica, in chiave Ira. Un’anteprima per l’Ue? (Di martedì 28 marzo 2023) La strada per la transizione è lastricata di materie prime critiche, e i Paesi dell’Occidente geopolitico si muovono per rinsaldare le rispettive catene di approvvigionamento. Il nuovo Accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, firmato dalla Rappresentante al commercio Katherine Tai e l’ambasciatore Tomita Koji va in questa direzione: i due alleati si sono impegnati a non imporre restrizioni bilaterali alle esportazioni dei minerali più importanti per le batterie dei veicoli elettrici, tra cui litio, nichel, cobalto, grafite e manganese. I benefici sono reciproci. Da un lato l’Accordo garantisce alle case automobilistiche Giapponesi l’accesso ai sussidi dell’Inflation Reduction Act, il maxi-pacchetto statunitense da 370 miliardi di dollari che prevede crediti d’imposta per la produzione di batterie e auto ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) La strada per la transizione è lastricata di materie prime critiche, e i Paesi dell’Occidente geopolitico si muovono per rinsaldare le rispettive catene di approvvigionamento. Il nuovocommerciale tra Stati Uniti e, firmato dalla Rappresentante al commercio Katherine Tai e l’ambasciatore Tomita Koji va in questa direzione: i due alleati si sono impegnati a non imporre restrizioni bilaterali alle esportazioni dei minerali più importanti per le batterie dei veicoli elettrici, tra cui litio, nichel, cobalto, grafite e manganese. I benefici sono reciproci. Da un lato l’garantisce alle case automobilistichesi l’accesso ai sussidi dell’Inflation Reduction Act, il maxi-pacchetto statunitense da 370 miliardi di dollari che prevede crediti d’imposta per la produzione di batterie e auto ...

