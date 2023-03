Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata (Di lunedì 27 marzo 2023) , 27 marzo Stasera, 27 marzo 2023 (eccezionalmente di lunedì perché ieri c’è stata la partita della Nazionale), alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Per il bene di Diego, felice di poter trascorrere del tempo con la madre, Paola – che nel frattempo ha scoperto di non poter più avere figli – decide di concedere a Cristiana una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro, che ha capito di amare ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) , 27 marzo Stasera, 27 marzo 2023 (eccezionalmente di lunedì perché ieri c’è stata la partitaNazionale), alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladicon me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Per il bene di Diego, felice di poter trascorrere del tempo con la madre, Paola – che nel frattempo ha scoperto di non poter più avere figli – decide di concedere a Cristiana una seconda opportunità nonostante i dubbi di Alessandro, che ha capito di amare ...

