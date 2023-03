Italia-Ucraina U21: Fabbian esalta Fagioli e Colombo parla del Milan | VIDEO (Di lunedì 27 marzo 2023) Interessanti indicazioni dall’Italia Under 21, la squadra di Nicolato si candida ad un ruolo da grande protagonista in vista dei prossimi Europei. Gli Azzurrini sono scesi in campo nella partita amichevole al Granillo di Reggio Calabria, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1. I grandi protagonisti sono stati il centrocampista Fagioli e l’attaccante Colombo. In conferenza stampa sono arrivate interessanti indicazioni, il primo a parlare è stato l’allenatore Nicolato. “E’ stata giocata bene con qualche piccolo errore tecnico. Abbiamo dimostrato qualità e personalità, oltre le mie aspettative. L’obiettivo è valorizzare al massimo i calciatori, tanti giovani hanno fatto l’esordio in Nazionale maggiore. Oggi siamo stati anche equilibrati nelle fasi del gioco, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto un ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Interessanti indicazioni dall’Under 21, la squadra di Nicolato si candida ad un ruolo da grande protagonista in vista dei prossimi Europei. Gli Azzurrini sono scesi in campo nella partita amichevole al Granillo di Reggio Calabria, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1. I grandi protagonisti sono stati il centrocampistae l’attaccante. In conferenza stampa sono arrivate interessanti indicazioni, il primo are è stato l’allenatore Nicolato. “E’ stata giocata bene con qualche piccolo errore tecnico. Abbiamo dimostrato qualità e personalità, oltre le mie aspettative. L’obiettivo è valorizzare al massimo i calciatori, tanti giovani hanno fatto l’esordio in Nazionale maggiore. Oggi siamo stati anche equilibrati nelle fasi del gioco, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto un ...

