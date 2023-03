Italia-Ucraina, anche l’Under 21 con la bandiera sulle spalle | FOTO (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ iniziata da poco Italia-Ucraina Under 21, sfida amichevole in grado di fornire interessanti indicazioni in vista dell’inizio dell’Europeo del 2023. La squadra di Nicolato è reduce dalla bella vittoria contro la Serbia e dovrà confermarsi anche nella sfida al Granillo di Reggio Calabria. Emozione durante l’ingresso in campo delle squadre, si sono registrati momenti commoventi. I calciatori dell’Ucraina sono entrati in campo con la bandiera sulle spalle, proprio come la squadra maggiore nella sfida contro l’Inghilterra. Si tratta di un chiaro segnale contro la guerra, ricordiamo che è trascorso oltre un anno dall’invasione russa. Poi tutti in piedi per gli inni nazionali. L'articolo Italia-Ucraina, anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) E’ iniziata da pocoUnder 21, sfida amichevole in grado di fornire interessanti indicazioni in vista dell’inizio dell’Europeo del 2023. La squadra di Nicolato è reduce dalla bella vittoria contro la Serbia e dovrà confermarsinella sfida al Granillo di Reggio Calabria. Emozione durante l’ingresso in campo delle squadre, si sono registrati momenti commoventi. I calciatori dell’sono entrati in campo con la, proprio come la squadra maggiore nella sfida contro l’Inghilterra. Si tratta di un chiaro segnale contro la guerra, ricordiamo che è trascorso oltre un anno dall’invasione russa. Poi tutti in piedi per gli inni nazionali. L'articolo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Un imprenditore-spia, figlio di un governatore siberiano vicinissimo al Cremlino, che acquistava alta tecnologia pe… - MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - Azzurri : Gli 11 #Azzurrini ?? scelti da Paolo Nicolato per #Italia ???? ?? #Ucraina ???? ?? In diretta streaming dalle 19.30 su… - marialuisadondi : RT @valy_s: Mentre in #Italia, l’opinione pubblica viene definita “non lucida” quando si esprime CONTRO le ARMI all’#Ucraina e si dice che… - andreacoletti4 : RT @Andrea_Diesis: La libertà che c’è in Italia (e in Ucraina) è quella per cui un vignettista può disegnare quello che vuole, ma l’opinion… -