Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Decarbonizzazione, audizione dei rappresentanti di Enel - Agenparl : Decarbonizzazione, audizione Enel - Martedì alle 12.30 diretta webtv - -

... l'che abbiamo richiesto e annunciato di Enel Spa per avere un quadro chiaro delle prospettive per i siti interessati dallae dalla produzione di energia elettrica, in ...Minore ricchezza, nota Sabatini nel corso dell', "significa anche minore possibilita' di ...di definire una propria 'traiettoria' per il raggiungimento degli obiettivi didel ......del gruppo di Forza Italia è stata richiesta alla commissione Attività produttive alla Camera l'di Enel spa sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dallae ...

Decarbonizzazione, audizione Enel – Martedì alle 12.30 diretta webtv Agenparl

ROMA – Martedì 28 marzo la Commissione Attività produttive della Camera svolgerà l’audizione di rappresentanti di Enel spa sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dalla decarbonizzazione e ...Secondo gli analisti, la Banca centrale europea potrebbe esser costretta ad alzare il costo del denaro oltre la Fed e determinare così un rafforzamento dell'euro ...