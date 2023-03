Credit Suisse, in Svizzera commissione d'inchiesta sul tracollo (Di lunedì 27 marzo 2023) Berna, 27 mar. (Adnkronos/Ats) - Una commissione parlamentare d'inchiesta in Svizzera per far luce sull' acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs . È quanto proporrà l'Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata presa all'unanimità. La Cpi, se verrà istituita, dovrà stabilire le responsabilità delle autorità e degli organi coinvolti nell'ambito dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. La proposta sarà trasmessa all'Ufficio del Consiglio degli Stati affinché quest'ultimo la esamini a sua volta. L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle attività del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Berna, 27 mar. (Adnkronos/Ats) - Unaparlamentare d'inper far luce sull' acquisizione dida parte di Ubs . È quanto proporrà l'Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata presa all'unanimità. La Cpi, se verrà istituita, dovrà stabilire le responsabilità delle autorità e degli organi coinvolti nell'ambito dell'acquisizione dida parte di Ubs. La proposta sarà trasmessa all'Ufficio del Consiglio degli Stati affinché quest'ultimo la esamini a sua volta. L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulle attività del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti ...

