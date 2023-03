Calcio | Juventus | Chiesa in Austria per una visita di controllo dal professor Fink

(Di lunedì 27 marzo 2023) Torino, 27 mar. - (Adnkronos) - Federicoverràto oggi indalChristian, lo stesso che lo aveva operato al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio di inizio 2022. Per, costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel corso dell'ultima gara giocata domenica 19 marzo a San Siro contro l'Inter (entrato al 66', era uscito all'83') e a saltare di conseguenza gli impegni della Nazionale, si tratterà solo di unaprecauzionale: gli esami ai quali si era sottoposto nelle ore immediatamente successive al problema accusato a Milano hanno infatti escluso lesioni. Il consulto con ilservirà in ogni caso al giocatore per stare tranquillo: dopo i tanti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? (Calcio&Finanza) I legali di #Ronaldo e #Dybala sono assenti, i due calciatori non si costituiranno parte civile… - tuttosport : ??? #Capello torna su Calciopoli ? “Due scudetti tolti, eravamo i più forti” - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - Kdc1987Kdc : @FIGC Ma non vi vergognate neanche un po' a non voler chiarezza nel processo alla Juventus??! Una federazione seria… - Giusepp52246983 : RT @ZZiliani: Se il problema del calcio italiano non fosse in primis la FJGC e con la FJGC l'AJA, oggi non avremmo il problema #Juventus: p… -

La Francia fa sempre più affidamento su Rabiot . Il centrocampista dellaè stato protagonista nel corso del match vinto venerdì sera per 4 - 0 contro l'Olanda. Questa sera, la compagine transalpina scenderà nuvamente in campo per affrontare l'Irlanda con l'...La stella del Paris Saint - Germain ha parlato alla vigilia della sfida spendendo parole di elogio verso il centrocampista dellaAdrien Rabiot : " È un giocatore che è maturato sul campo e ...Secondo i difensori della, infatti, Milano sarebbe il tribunale competente per giudicare i reati commessi dalle società quotate (l'aggiotaggio, in questo processo, è il più grave), in quanto ...

La sera del 22 luglio 2021, il ds Cherubini e Stefano Bertola sono a cena in un ristorante: parlano di calcio e affari. E di plusvalenze. A un certo punto, Bertola confida: «La situazione è davvero ...In assoluto, essendo da sempre una promessa del calcio inglese, ha gli occhi della Premier League addosso da quando nel 2020 lasciò il Chelsea per la Juve e potrebbero arrivare offerte importanti. Ha ...