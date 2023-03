Alfredo Cospito resta al 41 bis nell'ospedale San Paolo di Milano: respinto anche l'ultimo ricorso (Di lunedì 27 marzo 2023) - nelle motivazioni i tribunali di sorveglianza di Sassari e Milano sostengono che 'lo sciopero della fame e il suo stato di salute sono il frutto di una scelta deliberata e consapevole' Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023) -e motivazioni i tribunali di sorveglianza di Sassari esostengono che 'lo sciopero della fame e il suo stato di salute sono il frutto di una scelta deliberata e consapevole'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali con Alfredo Cospito. Sulle macchinette sono comparse… - fanpage : Sigarette a 10 centesimi per qualunque tipo di marca e pacchetto. Attacco hacker in corso in tutta la Campania, sug… - Agenzia_Ansa : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Alfredo Cospito, Tribunale Sorveglianza Milano rigetta domiciliari . #Adnkronos ?? - ramodibacche : RT @fcimini: Alfredo Cospito questo pomeriggio al momento del colloquio con l’avvocato non aveva ancora ricevuto la notifica dei due rigett… -