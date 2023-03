WTA Miami 2023 | Rybakina salva un match point | avanti Pegula | out Gauff e Samsonova nel giorno di Martina Trevisan

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) In chiave italiana, la giornata del WTA 1000 diè positiva, perché torna a esprimere una giocatrice del nostro Paese in grado di arrivare agli ottavi. L’anno scorso ci riuscì Lucia Bronzetti, stavolta ce la fa, dopo una battaglia al limite dell’inverosimile con l’americana Claire Liu. Per la toscana, ora, ostacolo complicato ben al di là della testa di serie numero 24 che possiede la lettone Jelena Ostapenko, anche se molto dipenderà dalle lune dell’ex vincitrice del Roland Garros, notoriamente non un modello di costanza. Intanto batte la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che da almeno un paio d’anni non è mai così semplice. WTArimonta Claire Liu, vola agli ottavi dopo oltre tre ore di battaglia! A regalare scossoni è ...