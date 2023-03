Valeria Rossi | la cantante di Tre parole adesso registra la voce di piante e agrumi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nouhaila1212a : RT @emmabaccaglio: Valeria Rossi, cantante di «Tre parole», racconta la sua nuova vita: «Ora suono con piante e agrumi» ?????? #seiparole #s… - chiaralorentini : RT @emmabaccaglio: Valeria Rossi, cantante di «Tre parole», racconta la sua nuova vita: «Ora suono con piante e agrumi» ?????? #seiparole #s… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Valeria Rossi, cantante di «Tre parole», racconta la sua nuova vita: «Ora suono con piante e agrumi» ?????? #seiparole #s… - Profilo3Marco : RT @Corriere: La nuova vita di Valeria Rossi, la cantante di «Sole, cuore amore»: «Ora suono con piante e agrumi» - angiuoniluigi : RT @Corriere: La nuova vita di Valeria Rossi, la cantante di «Sole, cuore amore»: «Ora suono con piante e agrumi» -

Diventata famosa cantando 'sole, cuore e amore' sul palco dell'Arena di Verona, dopo l'album di quell'anno ruggente ('Ricordatevi dei fiori'),ne ha pubblicati altri due, 'Osservi l'aria' (2004) e 'Bimbicucina' (2014) e ha continuato a navigare nel mondo della musica, ma come autrice. 'Ero un'autrice non una performer, non ...Era il 2001 e l'estate italiana suonava in radio Tre Parole di. Oggi la cantante ha completamente rivoluzionato la sua vita, riavvicinandosi alla musica solamente nell'ultimo periodo dopo diverse attività ben lontane dal mondo delle sette note. In ...Sechi è una delle tante persone (circa il 60% in Europa , secondo uno studio dell'... tutti gli amori nati sul set della serie di AntonellaBelén Rodriguez è incinta Gli indizi sull'...

Valeria Rossi, cantante di «Tre parole», racconta la sua nuova vita: «Ora suono con piante e agrumi» Corriere Milano

E' totalmente cambiata la vita dell'interprete del tormentone dell'estate 2001, che ancora oggi vanta numeri da record su Spotify e su YouTube. E in un'intervista al Corriere della Sera l'artista rive ...Valeria Rossi racconta la sua nuova vita dopo il boom del tormentone estivo “Tre Parole” di quel lontano 2001: cosa fa oggi la cantante ...