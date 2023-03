Traffico Roma del 26-03-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 26 marzo 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno Bentrovati domenica ecologica blocco delall’interno della fascia verde ma in questo momento via libera per auto e moto il blocco riparte alle 16:30 il termine stasera alle 20:30 zona San Pietro chiuso per lavori in Lungotevere in Sassia il tunnel disagi intenso ilcode dalla zona di Prati Code in direzione del Litorale difficoltà di circolazione sulla via del mare sulla via Cristoforo Colombo sulla via del mare incolonnamenti nella zona di Ostia antica e attenzione un incidente in via Bazzini sul Raccordo Anulare rallentamenti nel tratto sud della carreggiata interna con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erChiaramonte : oggi, a Roma, il nostro “amato” sindaco @gualtierieurope, ha deciso l’inizio del blocco del traffico alle 7.30. chi… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cassia ?? ?? ?? Traffico rallentato tra Via Monte Peloso e Via Giulio Galli? fuori Roma #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Cristoforo Colombo ?? ?? ?? Code a tratti tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia ? Ostia #Luceverde #Lazio - momentosera : #Roma: ultima domenicaecologica fino a qui programmate, blocco totale. Traffico fermo nella Capitale il 26 marzo: s… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?? ?? ?? Code tra Prenestina e Ardeatina ? carreggiata interna #Luceverde #Lazio -

... stop auto e moto nella Fascia Verde (anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone aLimitato) S top alle auto aper la quinta (e ultima , tra quelle per fino a qui ...Falsificazione questa che aveva consentito ilillegale di Plutonio mediante il C. D. "... In sostanza l'Italia (ENEA) nei centri di Casaccia (), Sallugia (Vercelli) e Rotondella (Matera) ...... il terzo comune per popolazione dopoe Milano che sorge tra il mare e il vulcano, ha una ... per percorrere la città in tempi brevi, immersi in aree di silenzio, lontani dalcittadino. ...

Blocco del traffico a Roma: oggi stop alle auto per 9 ore nella fascia verde RomaToday

Attenzione alle chiusure Dal 27 marzo 2023 al 29 marzo 2023 è prevista la chiusura la chiusura al traffico veicolare di via Roma, nel tratto compreso tra via 24 Maggio e la SP176. Dal 29 marzo 2023 al ...Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima domenica ecologica della stagione prevista per il 26 marzo: orari, deroghe ed esenzioni ...