Quando torna l'Italia in campo? Data e orario semifinale di Nations League con la Spagna

Dopo le prime due partite valevoli per le Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024 contro Inghilterra e Malta, l'Italia scenderà in campo in match secco, da non sbagliare assolutamente. Infatti, nel prossimo giugno gli uomini selezionati da Roberto Mancini dovranno vedersela con la Spagna di De La Fuente nella splendida cornice della semifinale di Nations League. Anche nella passata edizione di questa competizione era arrivata nella fase finale e sempre in semifinale affrontò la Spagna allora di Luis Enrique a Milano, subito dopo la vittoria nostra dell'Europeo. Il risultato per noi italiani non fu ottimale, 1-2 a favore delle Furie Rosse che poi però dovettero capitolare in finale contro la Francia sempre a San Siro. Ora la nostra Nazionale vuole ...

