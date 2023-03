Perché i repubblicani americani sono pronti a scaricare l’Ucraina (Di domenica 26 marzo 2023) La guerra in Ucraina sostenuta e alimentata da Joe Biden convince sempre meno i repubblicani americani. Se l’ex vice presidente Mike Pence, ormai inviso dalla base del Grand Old Party, mantiene una linea bipartisan e filo Kiev lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha appena respinto al mittente l’invito di Volodomyr Zelensky a visitare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 marzo 2023) La guerra in Ucraina sostenuta e alimentata da Joe Biden convince sempre meno i. Se l’ex vice presidente Mike Pence, ormai inviso dalla base del Grand Old Party, mantiene una linea bipartisan e filo Kiev lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha appena respinto al mittente l’invito di Volodomyr Zelensky a visitare InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aandrea917 : @elio_vito Ma perché negli Stati Uniti ci sono destra e sinistra?? Cazzo, e io che credevo fossero Democratici e Repubblicani ?? - ArspoeticaK : @elio_vito No. Perché queste scuole cretine sono l'emblema della libertà USA, puoi insegnare e dire qualunque cosa… - iuvinale_n : @Matteo67 @ElbridgeColby @THEEURASIATIMES Biden fa finta perché è compromesso..... I repubblicani sono divisi. Quel… - PoveraMa : @LucioMalan sai manca il diritto più importante, quello di non farsi uccidere i figli mentre sono a scuola, solo pe… - PedroMg_02 : @Hintrige @matteosalvinimi Un gruppo di genitori in uno stato governato da repubblicani, lo stesso stato che ha rim… -

Trump: 'Elezioni 2024 saranno battaglia finale' ... ma i leader americani, tra cui alcuni suoi compagni di partito, i repubblicani Mitch McConnell o Ron DeSantis. 'Sono una minaccia più grande perché con la Cina possiamo trattare con la Cina', ha ... Trump: "Elezioni 2024 saranno battaglia finale" ... ma i leader americani, tra cui alcuni suoi compagni di partito, i repubblicani Mitch McConnell o Ron DeSantis. "Sono una minaccia più grande perché con la Cina possiamo trattare con la Cina", ha ... Trump lancia la sfida in Texas (e accende lo scontro con l'Fbi) ... l'inchiesta di Bragg, che è "morta", perché "non ci sono prove"; e DeSantis. Il governatore della ... ma è stabilmente al secondo posto nelle preferenze degli elettori repubblicani. Un segnale che è ... ... ma i leader americani, tra cui alcuni suoi compagni di partito, iMitch McConnell o Ron DeSantis. 'Sono una minaccia più grandecon la Cina possiamo trattare con la Cina', ha ...... ma i leader americani, tra cui alcuni suoi compagni di partito, iMitch McConnell o Ron DeSantis. "Sono una minaccia più grandecon la Cina possiamo trattare con la Cina", ha ...... l'inchiesta di Bragg, che è "morta","non ci sono prove"; e DeSantis. Il governatore della ... ma è stabilmente al secondo posto nelle preferenze degli elettori. Un segnale che è ... Perché i repubblicani americani sono pronti a scaricare l'Ucraina Inside Over