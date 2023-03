"Nave fermata". L'Ong perde la testa e insulta l'Italia: "Per 37 minuti i militari..." (Di domenica 26 marzo 2023) Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nella notte sono approdati in 267 soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette della Guardia di finanza. Si tratta di un nuovo record dopo i 43 sbarchi di ieri con un totale di 1.778 persone. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono approdati oltre 2 mila migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Intanto l'imbarcazione di Bansky è stata fermata e l'equipaggio giù minaccia l'Italia: "Mentre i naufraghi scendevano a terra siamo stati informati che la nostra Nave è stata fermata per violazioni del nuovo decreto. Rimaniamo in attesa di comunicazioni formali, ma siamo già pronti a combattere", fa sapere l'equipaggio. E non può mancare puntuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nella notte sono approdati in 267 soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette della Guardia di finanza. Si tratta di un nuovo record dopo i 43 sbarchi di ieri con un totale di 1.778 persone. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono approdati oltre 2 mila migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Intanto l'imbarcazione di Bansky è statae l'equipaggio giù minaccia l': "Mentre i naufraghi scendevano a terra siamo stati informati che la nostraè stataper violazioni del nuovo decreto. Rimaniamo in attesa di comunicazioni formali, ma siamo già pronti a combattere", fa sapere l'equipaggio. E non può mancare puntuale ...

