MotoGp | Pecco Bagnaia domina e vince a Portimao | terzo Bazzecchi

(Di domenica 26 marzo 2023) Francesco(Ducati Lenovo Team) ha vinto il Gp del Portogallo in. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia Racing) e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi...

Sabatoha dovuto tenere a bada un indiavolato Martin , domenica un arrembante Vinales , in forma splendida insieme a un'Aprilia che ha tenuto testa senza timori alla Desmosedici del piemontese. ...I fumi dell'alcool non c'entrano niente, perché lava guardata da sobri. Però vederetutto solo lassù davanti a tutti e per due giorni di fila, mentre dietro di lui succedeva l'inferno, ...È sempre lui ', questo il duro commento di Martin a Sky Sport. ' Io avevo due piloti ... ma sicuramente avrei potuto stare vicino a, perché ho guidato forte con il manubrio storto '. Ora ...

MotoGP, i risultati del GP Portogallo: Bagnaia vince ancora, 3° Bezzecchi Sky Sport

Non ha la minima voglia di sorridere Fabio Quartararo al termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023. La gara disputata sul tracciato di Portimao, infatt ...Il pilota ha centrato subito la doppietta, vincendo la gara del sabato e quella della domenica. Ha analizzato il weekend, ha parlato dei tanti infortuni e del prossimo GP, in Argentina ...