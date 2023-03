Migranti, la nave di Banksy fermata nel porto a Lampedusa in base al nuovo decreto sulle Ong: “Bloccati mentre la gente muore, inaccettabile” (Di domenica 26 marzo 2023) La nave umanitaria Louise Michel è stata sottoposta a fermo amministrativo secondo il nuovo decreto sulle ONG. Lo ha annunciato la stessa ONG sul proprio sito internet, aggiungendo che l’imbarcazione, finanziata da Banksy, aveva soccorso 180 Migranti. “24 ore dopo che ci è stato detto che la nostra nave è stata fermata, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione. Sappiamo di dozzine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo preciso momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. Questo è inaccettabile! – si legge in un tweet dell’equipaggio -. Le autorità europee sono pienamente consapevoli delle persone in pericolo nella loro zona SAR. Tuttavia, impediscono a Louise Michel di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Laumanitaria Louise Michel è stata sottoposta a fermo amministrativo secondo ilONG. Lo ha annunciato la stessa ONG sul proprio sito internet, aggiungendo che l’imbarcazione, finanziata da, aveva soccorso 180. “24 ore dopo che ci è stato detto che la nostraè stata, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione. Sappiamo di dozzine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo preciso momento, eppure ci viene impedito di prestare assistenza. Questo è! – si legge in un tweet dell’equipaggio -. Le autorità europee sono pienamente consapevoli delle persone in pericolo nella loro zona SAR. Tuttavia, impediscono a Louise Michel di ...

