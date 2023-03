Calciomercato Roma, priorità alla difesa: ecco il preferito di Pinto (Di domenica 26 marzo 2023) Calciomercato Roma, priorità al rinforzare la difesa per i giallorossi: ecco chi è il profilo preferito di Tiago Pinto Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma si guarda attorno in cerca di rinforzi per la propria difesa. Il profilo preferito da Tiago Pinto è Evan N’Dicka, centrale che andrà in scadenza con l’Eintracht a giugno. L’ostacolo è la nutrita concorrenza fornita dai top club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023)al rinforzare laper i giallorossi:chi è il profilodi TiagoSecondo quanto riportato da Il Messaggero, lasi guarda attorno in cerca di rinforzi per la propria. Il profiloda Tiagoè Evan N’Dicka, centrale che andrà in scadenza con l’Eintracht a giugno. L’ostacolo è la nutrita concorrenza fornita dai top club europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma, Zalewski può salutare: tre club sulle sue tracce: Nicola Zalewski potrebbe salutare la Roma il prossimo giugn… - FraLauricella : #SportMediaset #CalcioMercato #Juventus e #Milan su #Zaniolo. C'è una clausola rescissoria da 30 milioni. Derby t… - CalcioNews24 : #Calciomercato #Roma, c'è un nome in cima alla lista per la difesa - romaforever_it : Freccia a sinistra: per Grimaldo la Roma ci prova - asromaliveit1 : Colpaccio a parametro zero: arrivano conferme sull'interesse di Pinto per #Grimaldo. Il gm pronto a scagliare la fr… -