Naufragio Cutro, le vittime salgono a 90. Si continua a cercare (Di sabato 25 marzo 2023) Il primo pensiero dei cutresi appena svegli è se anche oggi ritroveranno un cadavere tra le acque dello Jonio. E il mare non delude mai. Le acque hanno infatti vomitato un altro cadavere, sospinto dalla spuma delle acque cristalline che bagnano la Calabria. E' la 90esima vittima del Naufragio di Cutro avvenuto ormai un mese ... TAG24.

