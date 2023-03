Israele, la nipote di Netanyahu rompe il silenzio e accusa: «I miei parenti promuovono il razzismo e il fascismo, mi vergogno» (Di sabato 25 marzo 2023) «Perché ora? La risposta è che mi vergogno, sono triste e arrabbiata. Mi vergogno che i miei parenti non abbiano vergogna. Che sono in una posizione di potere che promuove e incoraggia la violenza, il razzismo, il nazionalismo e il fascismo. Questi non sono i valori ebraici che ho assorbito e ai quali mi sento legata». In un colloquio con la giornalista di Haaretz Netta Ahituv, Ruth Ben-Artzi, nipote di Sara Netanyahu – moglie del primo ministro Benjamin – rompe il riserbo su quanto sta avvenendo in Israele e accusa direttamente il governo in carica. Ben-Artzi è una scienziata politica, professoressa associata presso il Providence College, un istituto privato in Rhode Island, e da tempo ha preso le ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) «Perché ora? La risposta è che mi, sono triste e arrabbiata. Miche inon abbiano vergogna. Che sono in una posizione di potere che promuove e incoraggia la violenza, il, il nazionalismo e il. Questi non sono i valori ebraici che ho assorbito e ai quali mi sento legata». In un colloquio con la giornalista di Haaretz Netta Ahituv, Ruth Ben-Artzi,di Sara– moglie del primo ministro Benjamin –il riserbo su quanto sta avvenendo indirettamente il governo in carica. Ben-Artzi è una scienziata politica, professoressa associata presso il Providence College, un istituto privato in Rhode Island, e da tempo ha preso le ...

