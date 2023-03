Il Giugliano concede il bis | sfida pirotecnica con la Fidelis Andria

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo di Monopoli, ilritrova la vittoria casalinga che mancava addirittura dallo scorso 4 dicembre. La formazione di Di Napoli supera il fanalino di codaal termine di una. Sette le reti messe a segno, con i partenopei che si sono aggiudicati l’incontro per 4 a 3, riuscendo a rimediare all’iniziale svantaggio. Sono i pugliesi, infatti, a spezzare l’equilibrio con Micovschi, ma la reazione delporta alle reti, in rapida successione, di Scognamiglio e Sorrentino. Il primo tempo, però, si chiude in pareggio: ci pensa Bolsius a riportare il match sui binari dell’equilibrio. Nel secondo tempo laprova un nuovo allungo, Ventola realizza il calcio di ...