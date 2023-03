Borsa di Milano oggi 24 marzo 2023

(Di sabato 25 marzo 2023)– . A Piazza Affari tonfo per Banco Bpm (-5,5%), seguita da Bper (-5,3%), Mps (-5,2%) e Unicredit (-5,1%). Ma è tutto il settore a soffrire in Europa: Ubs perde il 6%, Deutsche Bank oltre l’8%, mentre balza il prezzo dei credit default swap (CDS) quinquennali legati alla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,33%prosegue positiva con energia e autoEuropa fiacca in attesa Usa,-0,5%chiude in rialzo (+0,95%)svetta in un’Europa incerta, euro sui minimidi...

Borsa: i listini europei in calo del 2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9… La Fed e il Tesoro Usa tirano giù le banche e queste le borse. Milano maglia nera, ma i titoli peggiori in Europa sono

... con l'indice europeo di settore che arriva a perdere il 5% e singoli colossi, a cominciare da Deutsche Bank, in particolare sofferenza : il passivo disupera la doppia cifra. Alla fine...Alladi, la peggiore in Europa, l'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo del 2,23%. Sui listini del Vecchio Continente ha pesato in particolare il crollo di Deutsche ...Piazza Affari chiude la seduta in coda ai listini europei, in una nuova giornata di tensione per il comparto bancario, dove Deutsche Bank è finita nel mirino degli investitori. Il Ftse Mib ha perso il ...

Borsa: Milano maglia nera con Iveco e le banche Agenzia ANSA

Tornano le vendite sui listini. Dopo un avvio di seduta negativo, le principali piazze europee sono in peggioramento. Poco dopo le 11.30, Milano perde un fragoroso 2,50% seguita da Francoforte…