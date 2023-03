"Blindiamo l'Afghanistan?": Boldrini fuori controllo contro Meloni, ma... che gaffe! (Di sabato 25 marzo 2023) Laura Boldrini quando si parla di migranti si accende. Accade a PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 23 marzo. Qui, su La7, la deputata del Partito democratico arriva a raccontare quanto accaduto al Consiglio europeo. Peccato però che lei non fosse presente. "Giorgia Meloni a Bruxelles non chiede la redistribuzione dei migranti e la revisione del regolamento di Dublino per non alterare i suoi rapporti con i suoi partner europei, come Morawiecki e Orban". A suo dire il presidente del Consiglio "dice solo che bisogna bloccare le partenze, ma cosa facciamo, Blindiamo l'Afghanistan?". Eppure la Boldrini dimentica che gli arrivi in Italia sono per la maggior parte ivoriani (2.383), guineani (2.334), bengalesi (1.506) e tunisini (1.286). In ogni caso, di fronte alle accuse della dem, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Lauraquando si parla di migranti si accende. Accade a PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 23 marzo. Qui, su La7, la deputata del Partito democratico arriva a raccontare quanto accaduto al Consiglio europeo. Peccato però che lei non fosse presente. "Giorgiaa Bruxelles non chiede la redistribuzione dei migranti e la revisione del regolamento di Dublino per non alterare i suoi rapporti con i suoi partner europei, come Morawiecki e Orban". A suo dire il presidente del Consiglio "dice solo che bisogna bloccare le partenze, ma cosa facciamo,l'?". Eppure ladimentica che gli arrivi in Italia sono per la maggior parte ivoriani (2.383), guineani (2.334), bengalesi (1.506) e tunisini (1.286). In ogni caso, di fronte alle accuse della dem, non ...

Piazzapulita, la sparata di Boldrini sui migranti: "Perché Meloni non lo fa" Ma è un discorso serio Cosa facciamo Blindiamo l'Iraq, l'Egitto, la Libia e l'Afghanistan'. L'ex funzionaria dell'Onu ha picchiato duro anche in merito alla strage di Cutro del 26 febbraio scorso, ...