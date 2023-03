Superbonus 110, crediti incagliati: F24 e conversione in Btp a 10 anni le ipotesi. Sfuma l'idea di un veicolo speciale (Di venerdì 24 marzo 2023) Prende forma la soluzione ai crediti del Superbonus e degli altri bonus edilizi rimasti incagliati con il decreto che ha bloccato le cessioni. E questa soluzione passa anche per gli F24, i modelli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 marzo 2023) Prende forma la soluzione aidele degli altri bonus edilizi rimasticon il decreto che ha bloccato le cessioni. E questa soluzione passa anche per gli F24, i modelli...

