Stalker di Rihanna si presenta sulla porta di casa | cos’è successo

Alla richiesta degli agenti sulle sue intenzioni, aveva dichiarato che si trovava lì per fare sesso con. Leggi Anche, spettacolo al Super Bowl con sorpresa: è di nuovo incinta Secondo ...Negli anni abbiamo letto decine di notizie di, fan - atici e persone instabili che si sono introdotte nelle ville delle popstar e questa volta è toccato a. Ieri un uomo è entrato nella proprietà della cantante per chiederle di ...La security ha consegnato alla polizia un fanatico, arrivato dalla Carolina del Sud con l intento di chiedere alla superstar del pop di convolare a nozze.di nuovo alle prese con uno ...

Stalker piomba a casa di Rihanna per chiederle la mano blue News | Svizzera italiana

Following the incident, Rihanna was granted a criminal protection order against him. She previously got a restraining order against alleged stalker Jonathan Whooper in 2013. Whooper was arrested at ...He allegedly told police he was there to have sex with Rihanna. Eduardo was arrested on charges of stalking, residential burglary and trespassing and was held on $150,000 bail. In 2016, another ...