L’anonimo giocatore della Premier condannato per stupro è stato accusato da una terza persona (Di venerdì 24 marzo 2023) The Athletic scrive di un’ulteriore interrogatorio al giocatore della Premier League accusato di stupro. Ci sarebbe una terza vittima che in questi giorni avrebbe denunciato il giocatore in questione. “Un calciatore della Premier League accusato di stupro è stato ulteriormente interrogato dopo che una terza presunta vittima si è fatta avanti. Il giocatore, arrestato con l’accusa di stupro nel luglio 2022, non può essere nominato per motivi legali. Inizialmente è stato rilasciato su cauzione fino a una data all’inizio di ottobre. Da allora la sua cauzione è stata prorogata fino a una data nel luglio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) The Athletic scrive di un’ulteriore interrogatorio alLeaguedi. Ci sarebbe unavittima che in questi giorni avrebbe denunciato ilin questione. “Un calciatoreLeaguediulteriormente interrogato dopo che unapresunta vittima si è fatta avanti. Il, arrecon l’accusa dinel luglio 2022, non può essere nominato per motivi legali. Inizialmente èrilasciato su cauzione fino a una data all’inizio di ottobre. Da allora la sua cauzione è stata prorogata fino a una data nel luglio ...

