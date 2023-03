Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, la nostra TOP 11 di sempre: ecco la risposta umana a chatGPT: Qual è la TOP 11 della Juventus di tutti i temp… - cmdotcom : Juve, la nostra TOP 11 di sempre: ecco la risposta umana a chatGPT - Also_Know_Ashes : @JFCmarco La Nostra storia, il Nostro Dna, ma quanto anni hai?? Quante Juve hai visto?? Hai visto solo la Juve di A… - LLamcaj : RT @JFCmarco: Che ridere gente che vorrebbe Merdelsmann allenatore della Juve (????) quindi voi esonerereste un allenatore come allegri che s… - PassioneGobba : RT @FuckTheVar: celebro i 3000 followers col ricordo della partita numero 3000 della nostra #Juve: si tratta di un Juve-Napoli del 1993 in… -

Il Ceo di DAZN ha parlato riguardo ai diritti della Serie A e alla possibilità di vedere lain Serie B: 'Questo è l'assetto migliore'È un momento delicato per il futuro della Serie A. Da ......... ' Andrea, ci ridanno i 15 punti' Io sogno di riportarlo allo stadio a vedere ladal vivo' Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire lapagina Facebook Clicca qui ...Invito fin d'ora tutti i tifosi della Salernitana ad affollare gli spalti per far sentire a queste atlete formidabili tutto il calore dellacittà". In caso di qualificazione della Roma alla ...

Juve, la nostra TOP 11 di sempre: ecco la risposta umana a chatGPT Calciomercato.com

Non le dirò mai io chi era il più bravo, sono i due grandi giocatori che hanno legato il nostro promemoria alla Juventus per tanti anni, hanno contribuito a fare dei grandi risultati pensi che brutta ...Lo scorso anno vinse la Juventus Women e fu la seconda volta nella storia della ... Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani – viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per ...