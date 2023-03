Estorsione con minacce ai danni dei familiari, in manette un ebolitano (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nuceleo Operativo di Eboli hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Polito, indagato per Estorsione e rapina ai danni di familiari. Le indagini scaturite dalla denuncia presentata dai coniugi hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l’intera vicenda, iniziata lo scorso mese di gennaio. In quel periodo i genitori dell’indagato, a causa di minacce e violenze, avrebbero consegnato al figlio in più occasioni varie somme di denaro per un totale di oltre diecimila euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nuceleo Operativo di Eboli hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Francesco Polito, indagato pere rapina aidi. Le indagini scaturite dalla denuncia presentata dai coniugi hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l’intera vicenda, iniziata lo scorso mese di gennaio. In quel periodo i genitori dell’indagato, a causa die violenze, avrebbero consegnato al figlio in più occasioni varie somme di denaro per un totale di oltre diecimila euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

