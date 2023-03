Calcio: Mancini, 'non è andata bene ma partiamo in salita e arriviamo in discesa' (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non è stato un bel primo tempo, purtroppo abbiamo concesso qualche disattenzione. Però nel secondo tempo siamo andati molto bene e questo è importante". Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, da Rosario Fiorello a Viva Rai 2, commenta la sconfitta di ieri dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, partita terminata 1 a 2. "Prima o poi avrebbero dovuto vincere gli Inglesi", scherza poi il ct sul successo inglese in Italia che mancava dal '61, spiegando che il 'cazziatone' alla squadra però è "durato poco": "non ho alzato la voce negli spogliatoi, ho detto che ero molto dispiaciuto e un po' incaz... per il primo tempo, ma il secondo è andato bene. Purtroppo abbiamo perso, partiamo in salita ma arriviamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Non è stato un bel primo tempo, purtroppo abbiamo concesso qualche disattenzione. Però nel secondo tempo siamo andati moltoe questo è importante". Lo ha detto Roberto, commissario tecnico della Nazionale, da Rosario Fiorello a Viva Rai 2, commenta la sconfitta di ieri dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra, partita terminata 1 a 2. "Prima o poi avrebbero dovuto vincere gli Inglesi", scherza poi il ct sul successo inglese in Italia che mancava dal '61, spiegando che il 'cazziatone' alla squadra però è "durato poco": "non ho alzato la voce negli spogliatoi, ho detto che ero molto dispiaciuto e un po' incaz... per il primo tempo, ma il secondo è andato. Purtroppo abbiamo perso,inmain ...

