ATP Miami 2023, Musetti affronta Lehecka: unico precedente a favore del ceco (Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzo Musetti è venuto a conoscenza del suo primo avversario nel Masters1000 di Miami. A tenere a battesimo il ragazzo di Carrara sul cemento della Florida sarà il ceco Jiri Lehecka, al momento giocatore numero 44 al mondo e destinato a salire dopo il successo del primo turno contro Federico Coria. Giocatore alquanto potente nonostante i 'soli' 185 centimetri per 81 chili di peso, il ceco ha aperto in maniera ottimale il proprio 2023, raggiungendo i quarti di finale all'ultimo Australian Open. Nel suo cammino in terra oceanica ha sconfitto clienti parecchio ostici come Borna Coric, Cameron Norrie e Felix Auger-Aliassime, prima di arrendersi in tre set a Stefanos Tsitsipas. Il buon momento di forma ha avuto seguito anche in Qatar, arrivando fino in semifinale, ma il non aver sfruttato ...

