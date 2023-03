Venerdì di grande boxe a Milano: Zucco-Brown per l’amico Scardina (Di giovedì 23 marzo 2023) Con il pugile di Rozzano ancora in ospedale, Ivan Zucco all'Allianz Cloud difenderà il suo titolo Wbc contro il britannico Germaine Brown. Un incontro speciale per questo figlio d'arte dai pugni pesanti che sogna di diventare il più grande della sua categoria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Con il pugile di Rozzano ancora in ospedale, Ivanall'Allianz Cloud difenderà il suo titolo Wbc contro il britannico Germaine. Un incontro speciale per questo figlio d'arte dai pugni pesanti che sogna di diventare il piùdella sua categoria

Svezia - Belgio, il pronostico: Ibra torna al gol anche in nazionale Fischio d'inizio venerdì 24 marzo alle 20:45. SVEZIA - BELGIO PRONOSTICO L'ultimo gol di Zlatan ... Chi invece sta vivendo una grande stagione è il giovane Lois Openda, protagonista in Ligue 1 con la ... Francia - Olanda, il pronostico: il 'Goal' sembra una certezza Calcio d'inizio venerdì 24 marzo alle 20:45. FRANCIA - OLANDA PRONOSTICO Le ultime partite ... LE QUOTE Secondo i principali siti di scommesse la Francia appare come la grande favorita del match: ... Virtus Bologna - Real Madrid pronostico, Eurolega: Under 159.5 a 1.90 All'andata la Virtus vinse una grande partita in trasferta, 91 - 95. Ci si aspetta un match a ... è il Real Madrid la favorita a vincere la partita di venerdì (palla a due alle 19.00): la quota è di 1.