"Puzza troppo". Ilary Blasi, un grosso guaio prima della diretta: caos a Mediaset (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata, che già fa discutere. Colpa di uno dei concorrenti del reality di Canale 5. Stando a quanto trapelato tra i vip sarebbe scoppiata una vera e propria rivolta. Questi - fa sapere il settimanale Nuovo - avrebbero chiesto alla produzione di escludere un naufrago. Il motivo? "Puzza troppo". C'è chi ha chiesto l'estromissione dal gioco, chi invece ha minacciato di ritirarsi se ci fosse stato anche lui, costringendo di fatto la produzione ad allontanarlo dal cast. Il nome del concorrente in questione è top secret, ma i rumors parlano di un cantante napoletano con un problema di tipo fisico. Per ora la produzione del Biscione non ha proferito parola. Al momento il cast della trasmissione condotta da Ilary Blasi prevede la presenza di Gianmarco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata, che già fa discutere. Colpa di uno dei concorrenti del reality di Canale 5. Stando a quanto trapelato tra i vip sarebbe scoppiata una vera e propria rivolta. Questi - fa sapere il settimanale Nuovo - avrebbero chiesto alla produzione di escludere un naufrago. Il motivo? "". C'è chi ha chiesto l'estromissione dal gioco, chi invece ha minacciato di ritirarsi se ci fosse stato anche lui, costringendo di fatto la produzione ad allontanarlo dal cast. Il nome del concorrente in questione è top secret, ma i rumors parlano di un cantante napoletano con un problema di tipo fisico. Per ora la produzione del Biscione non ha proferito parola. Al momento il casttrasmissione condotta daprevede la presenza di Gianmarco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #isoladeifamosi la rivolta di alcuni naufraghi contro un concorrente - mirialiguigli : Mmmmm mi puzza...Lo scimmione se la sta prendendo troppo con O ... nuovi copioni dal confessionale!!!!! #nikiters - siddharta444 : a giugliano puzza troppo di latte…….. - William38438210 : @gas_lerner Sono stato solo una volta in Tunisia per lavoro in ottobre, troppo caldo, puzza di immondizia, pieno di… - Gio_Co2 : Quando finirà questa ignoranza e puzza sotto al naso tutta italiana nei confronti dell’Eurovision, da parte di tutt… -