(Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ricorrono trent’anni dall’approvazione della Legge n. 84 del 1993, che ha istituito l’Ordine Professionale degli. Un particolare pensiero riconoscente va a Paola Rossi, recentemente scomparsa, prima Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli, pioniera del servizio sociale e protagonista del percorso conclusosi con l’istituzione dell’Ordine”. Lo afferma in una nota il presidente della, Sergio, in occasione del 30° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine degli.“Il Parlamento ha voluto attribuire il giusto riconoscimento a una professione che pone al centro della propria attività la persona e contribuisce a tutelarne i diritti individuati ...

Mattarella “La Repubblica grata agli assistenti sociali” Il Tempo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i disegni di legge di autorizzazione per la presentazione alle Camere di seguito indicati: - Delega al Governo per ...C’è la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul ddl che autorizza la presentazione in Parlamento delle disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata. Adesso il ...