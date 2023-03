L'atletica mondiale esclude i transgender e irrigidisce le regole per gli atleti con disordini dello sviluppo sessuale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Consiglio della federazione mondiale, aggiornando le proprie regole circa l'eleggibilità e sulla falsariga di quanto stabilito lo scorso anno dal quella del nuoto, ha definito che, a partire dal 31 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Consiglio della federazione, aggiornando le propriecirca l'eleggibilità e sulla falsariga di quanto stabilito lo scorso anno dal quella del nuoto, ha definito che, a partire dal 31 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'atletica mondiale ha vietato alle atlete transgender di gareggiare nella categoria femminile negli eventi interna… - ParadiseEbbasta : RT @Gazzetta_it: L'atletica mondiale esclude i transgender e irrigidisce le regole per gli atleti con disordini dello sviluppo sessuale htt… - PicciottiTV : RT @ilpost: La federazione mondiale di atletica leggera ha escluso le atlete trans dalle competizioni femminili internazionali https://t.co… - ilpost : La federazione mondiale di atletica leggera ha escluso le atlete trans dalle competizioni femminili internazionali - abuongi : #Atletica Semenya and her 'sisters' back to all events, but rules are now tighten. Russia reinstated, still out Se… -