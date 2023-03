Kvaratskhelia si sposa in estate | fidanzamento ufficiale con la bella Nitsa FOTO

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il fuoriclasse georgiano Khvichasiin: oggi ilcon laMomento d’oro per Khvicha. Oltre allo strepitoso campionato che sta vivendo con il Napoli, l’attaccante georgiano si è ufficialmente fidanzato con la sua, studentessa di 21 anni della facoltà di Medicina dell’Università di Tbilisi, capitale della Georgia. In più, come riportato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, il matrimonio sarà celebrato al termine di questa stagione, in, così da coronare il loro grande amore. Matrimonio inper Khvichache si è fidanzato ufficialmente con la sua...

Ultime notizie Napoli - Tutto vero, Khvicha Kvaratskhelia si sposa! È arrivato il fidanzamento ufficiale con la sua bella Nitsa in Georgia, approfittando della pausa per le nazionali e il rientro in patria.

Kvaratskhelia si sposa: l'annuncio del papà La conferma è arrivata anche dal papà del talento georgiano, Badri, che ha parlato al portale "Ambebi" annunciando l'intenzione sentimentale del figlio: